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سعر خيالي.. أغلى منزل فى العالم معروض للبيع!

علم وعالم

2021-01-15 | 06:30
سعر خيالي.. أغلى منزل فى العالم معروض للبيع!
المصدر:
Sky News عربية
1,659 مشاهدة

مؤخرا تحول منزل أميركي إلى محط اهتمام، بعدما قيل إنه معروض للبيع بسعر هو الأعلى في العالم، نظرا إلى موقعه ومواصفاته المذهلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مساحة هذا المنزل الواقع في منطقة "بيلير" بولاية كاليفورنيا، تصل إلى 9754 متر مربع.

وذكر المصدر أن هذا المنزل بات معروضا للبيع بعد نحو عقد على اكتمال بنائه، في منطقة مرتفعة وساحرة تحيطها بها الأشجار من كل جانب.

وذكرت التقارير الصحفية، أن السعر المطلوب لبيع هذا البيت الأسطوري في مدينة لوس أنجلوس هو 340 مليون دولار.

ويضم هذا البيت 21 غرفة نوم و42 حماما، ويقول الخبراء إن الأمر لا يتعلق بأغلى منزل في العالم فقط، بل بأغلى عقار شخصي في تاريخ الولايات المتحدة.

واستغرق بناء هذا البيت، واسمه "ذي ون" The one، ثماني سنوات كاملة، وشارك في الأشغال ما يزيد على 600 عامل.

وقامت شركة الهندسة Architectual Digest، مؤخرا، بنشر صور جديدة للبيت الذي اكتمل بناؤه، وهو من تصميم المهندس بول ماكلين، بينما كان التصميم الداخلي لكاثرين روتوندي.

ويضم البيت مرآبا للسيارات يتسع لثلاثين سيارة، كما أنه مزود بخمسة مسابح وقاعة سينما بثلاثين مقعدا.

ومن مزايا البيت الكبرى، الإطلالة على كافة أرجاء المنطقة، فضلا عن تسلل الضوء وأشعة الشمس من كل صوب.

ويشكل السعر المطلوب لهذا البيت ضعف ما بيع به أغلى بيت في أميركا حتى الآن، وهو منزل في ولاية نيويورك وكان سعره عند حدود 137 مليون دولار سنة 2014.

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