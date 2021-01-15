إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم بسرعةٍ قياسية!

ومع ذلك، تراجعت ثروة مؤسس شركة تسلا يوم الإثنين، وفقاً لما جاء في موقع فوربز، وعملية البيع أدت إلى محو 13.5 مليار دولار أميركي من ثروته، 176.2 مليار دولار أميركي مقابل 182.1 مليار دولار أميركي لبيزوس.وبنفس السرعة التي تراجع بها ماسك إلى المركز الثاني، استعاد اللقب، حيث ارتفع سهم تسلا بنسبة 4.7 في المائة يوم الثلاثاء، ما زاد صافي ثروته بمقدار 7.8 مليار دولار أميركي إلى 183.8 مليار دولار أميركي. وبفضل الارتفاع النوعي لسعر سهم "تسلا"، ازدادت ثروة ماسك نحو 150 مليار دولار منذ شهر آذار 2020، عندما لم تكن ثروته تتجاوز 24.6 مليار دولار. إذ ارتفع سهم "تسلا" أكثر من 720 في المئة عام 2020، وسجل السهم مكاسب إضافية بنسبة 12 في المئة خلال الأسبوع الأول من عام 2021.وعلى الرغم من تراجع ماسك إلى المركز الثاني مرة أخرى، لا يزال أغنى بنحو 20 مليار دولار من ثالث أغنى شخص في العالم، الملياردير برنارد أرنو، بثروة تبلغ 154.6 مليار دولار.