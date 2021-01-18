العثور على فيروس كورونا في المثلجات

وقال بيان صادر عن حكومة المدينة، إنه تم إغلاق شركة Daqiaodao Food Co.Ltd في تيانجين، المتاخمة لبكين، ويجري اختبار موظفيها لفيروس كورونا. ولم يكن هناك ما يشير إلى إصابة أي شخص بالفيروس من المثلجات.وقالت الحكومة إن معظم الكراتين الموجودة في الدفعة البالغ عددها 29 ألفا لم يتم بيعها بعد. وأضافت أن 390 من الكراتين الملوثة بالفيروس تم بيعها في تيانجين يجري تعقبها وإخطار السلطات في أماكن أخرى بالمبيعات إلى مناطقهم.وأشارت الحكومة إلى أن المكونات تشمل مسحوق الحليب النيوزيلندي ومسحوق مصل اللبن من أوكرانيا.وتقترح الحكومة الصينية أن المرض، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، جاء من الخارج وسلطت الضوء على ما تقول إنه اكتشافات لفيروس كورونا على الأسماك المستوردة وغيرها من الأطعمة، على الرغم من شكوك العلماء الأجانب بهذا الزعم.