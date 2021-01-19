تناولوا هذه الأطعمة صباحاً للشعور بالطاقة والنشاط خلال النهار!

1.الزبادي الطبيعي غير المحلّى الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الكالسيوم والبروتين. فهو يهدّئ المعدة ويعمل على تسهيل عملية الهضم. ومن المفيد تناوله قبل ممارسة التمارين مع الفواكه.2.الذي يحتوي على نسبة مهمة من الكربوهيدرات، ما يعني أنه يزيد طاقة الجسم على التحمّل. كما أنه مصدر للسكر والنشاء الطبيعيين اللذين يزودانه بالطاقة.3.: من المهم إضافة بذوره إلى مختلف الأطباق الصحية وتناوله مع الزبادي في الصباح قبل الفطور. فهو يحتوي على الكربوهيدرات بطيئة الاحتراق وعلى المعادن والألياف التي تزود الجسم بالطاقة. كما أنه يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار.4.: من المفيد تناوله في الصباح لكن باعتدال. فهو سهل الهضم ويحتوي على الدهون الصحية والبروتينات والأحماض الأمينية. ويوفر تناوله الشعور بالشبع والنشاط لمدة طويلة خلال النهار. ولهذا يُنصح بأكله مسلوقاً وخالياً من الزيوت.