كل ما يجب معرفته عن أهمّ 6 لقاحات لكورونا

مع الانتشار الواسع لوباء كورونا حول العالم، وتأثيراته الخطيرة التي لحقت بالمواطنين من مختلف الأعمار، بات اللقاح هو الدواء الشافي لكثير من الناس. ولكن علامات استفهام ومخاوف كثيرة ومشروعة تحيط بالجرعة التي سيحصل عليها المواطن، في ظل تنوع اللقاحات. تبقى الكلمة الفصل للبيانات العلمية، والإيمان بأنّها لا تحتمل "وجهة نظر".







Oxford- Astrazeneca (بريطاني):



طريقة العمل: ناقل فيروسي (فيروس معدّل وراثياً)



- عند حقن داخل جسد الإنسان، يوجّه اللقاح الخلايا البشرية لإنتاج بروتين السارس السارس - CoV-2 الذي يشكل الهدف الرئيسي لجهاز المناعة الموجود في فيروس كورونا



- الفاعلية: 62-90%



- المرحلة: نجاح التجارب الثلاث



- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (400 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (300 مليون جرعة)، المملكة المتحدة (100 مليون جرعة)، تايلاندا (26 مليون جرعة)



- سعر الجرعة: 4 دولار



- عدد الجرعات اللازمة: 2



Sinovac (صيني):



طريقة العمل: لقاح معطَل



- من خلال استخدام فيروس كوفيد 19 الميت نفسه لتحفيز الاستجابة المناعية



الفعالية: 50-70%



- المرحلة: يخوض المرحلة الثالثة من التجارب



- الدول المستهلكة: إندونيسيا (40 مليون جرعة)، الفيليبين (50 مليون جرعة)، تايلاندا (2 مليون جرعة).



- سعر الجرعة: 5 دولار



- عدد الجرعات اللازمة: 2



Moderna (أميركي):



طريقة العمل: الحمض النووي الريبي المرسال mRNA



نوع جديد من اللقاح يستخدم الحمض النووي الريبي المرسال mRNA الذي يصدر تعليمات للخلايا البشرية لتصنع بروتينات تحاكي جزءًا من فيروس كورونا لتحفيز الاستجابة المناعية نستعرض فيما يلي نبذة أساسية حول خصوصيات ومراحل تطور كلّ لقاح من اللقاحات الستة المعتمدة عالمياً:طريقة العمل: ناقل فيروسي (فيروس معدّل وراثياً)- عند حقن داخل جسد الإنسان، يوجّه اللقاح الخلايا البشرية لإنتاج بروتين السارس السارس - CoV-2 الذي يشكل الهدف الرئيسي لجهاز المناعة الموجود في فيروس كورونا- الفاعلية: 62-90%- المرحلة: نجاح التجارب الثلاث- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (400 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (300 مليون جرعة)، المملكة المتحدة (100 مليون جرعة)، تايلاندا (26 مليون جرعة)- سعر الجرعة: 4 دولار- عدد الجرعات اللازمة: 2طريقة العمل: لقاح معطَل- من خلال استخدام فيروس كوفيد 19 الميت نفسه لتحفيز الاستجابة المناعيةالفعالية: 50-70%- المرحلة: يخوض المرحلة الثالثة من التجارب- الدول المستهلكة: إندونيسيا (40 مليون جرعة)، الفيليبين (50 مليون جرعة)، تايلاندا (2 مليون جرعة).- سعر الجرعة: 5 دولار- عدد الجرعات اللازمة: 2طريقة العمل: الحمض النووي الريبي المرسال mRNAنوع جديد من اللقاح يستخدم الحمض النووي الريبي المرسال mRNA الذي يصدر تعليمات للخلايا البشرية لتصنع بروتينات تحاكي جزءًا من فيروس كورونا لتحفيز الاستجابة المناعية - الفعالية: 95%



- المرحلة: نجاح التجارب الثلاث



- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (160 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (100 مليون جرعة)، كندا (40 مليون جرعة).



- سعر الجرعة: 33 دولار



- عدد الجرعات اللازمة: 2



Pfizer- BioNTech (أميركي – ألماني):



طريقة العمل: الحمض النووي الريبي المرسال mRNA



- تدفع تقنية mRNA الجديدة الجسم لصنع البروتين الفيروسي نفسه ما يؤدي بدوره إلى استجابة مناعية



- الفعالية: 95%



- المرحلة: نجاح التجارب الثلاث



- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (200 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (100 مليون جرعة).



- سعر الجرعة: 20 دولار



- عدد الجرعات اللازمة: 2



Sputnik V (روسي):



طريقة العمل: ناقلات فيروس



- تنقل هذه التقنية التعليمات الجينية لبروتين السارس CoV-2 مباشرة إلى خلايا المريض، ما يؤدي إلى استجابة مناعية.



- الدول المستهلكة: البرازيل (10 مليون جرعة)، الأرجنتين (10 مليون جرعة)، بوليفيا (2.6 مليون جرعة)، الهند (بموجب عقد لإنتاج 100 مليون جرعة محلياً).



المرحلة: يخوض المرحلة الثالثة من التجارب



- سعر الجرعة: 10 دولار



- عدد الجرعات اللازمة: 2



Johnson & Johnson (أميركي):



طريقة العمل: يستخدم اللقاح الفيروس البارد لإيصال مادة وراثية من فيروس كورونا إلى الجسم لتحفيز الاستجابة المناعية.



الفعالية: من المتوقع تحديدها في نهاية شهر كانون الثاني



- الدول المستهلكة: الاتحاد الأوروبي (160 مليون جرعة)، الولايات المتحدة (100 مليون جرعة)، كندا (40 مليون جرعة).



- سعر الجرعة: 10 دولار تقريباً



- عدد الجرعات اللازمة: 1