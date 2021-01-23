4 قواعد غذائية لإطالة العمر.. تعرف عليها

وبحسب ما قاله الخبير لموقع "إكسبريس" تتمثل الخطوة الأولى في تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها.قال الخبير: إن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يبطئ الشيخوخة ويقي من السرطان والسكري والزهايمر.نفس القدر من الأهمية هو توازن فيتامين د في الجسم، فإن مستوى هذا الفيتامين في الجسم، بحسب الخبير، يتناسب عكسياً مع خطر الموت.وأوضح أن "فيتامين (د) يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناعة ويساعد في الاستجابة المناعية للخلايا التائية".