بالفيديو: تنبؤ صادم من "ذا سيمبسونز" يخص الانتخابات الاميركية!

في هذا السياق، وبعد احتفال تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، الاربعاء الماضي، غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تشير إلى أنّ "ذا سيمبسونز" توقّع في الماضي اللوك الذي ستختاره نائبة الرئيس، كامالا هاريس، لهذه المناسبة.ففي إحدى حلقات عام 2000 والتي حملت عنوان Bart to the Future، تظهر شخصية "ليزا" كرئيسة للولايات المتحدّة، تدّعي أنّ إدارتها ورثت "أزمة ميزانية كبيرة"، ناهيك باختيارها معطفاً بنفسجياً طويلاً وعقداً من اللؤلؤ. وهو ستايل شبيه بالذي اختارته هاريس لاحتفال التنصيب.