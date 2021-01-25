هل شاهدتم مكتب كامالا هاريس "الغريب"؟ اليكم الصور

وظهرت كامالا لأول مرة يوم الجمعة الماضي في مكتبها الجديد. ونشرت صورة عبر صفحتها في موقع "تويتر" مرفقة بتعليق: "صحبة المدير العام (لمنظمة الصحة العالمية) الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس. ناقشنا كيف ستعمل الولايات المتحدة كشريك بناء لتقوية وإصلاح منظمة الصحة العالمية، والتي ستكون خطوة حيوية للسيطرة على فيروس كورونا".ولفت مكتب كامالا أنظار متابعيها، حيث كان مكتبا بواجهتين، في شكل غير مألوف وغريب بعض الشيء.