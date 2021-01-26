ودّعوا التوتر والاكتئاب عند تناول هذه الأطعمة

يتسبب التوتر بتداعيات سلبية على الصحة البدنية والنفسية، ويعتبر مسببا رئيسيا لأمراض خطيرة مثل القلب والاكتئاب.









وإلى جانب استشارة الطبيب المختص، ينصح أطباء بالإكثار من تناول أطعمة معينة كونها تساهم في تخفيف حدة التوتر، كما في القائمة التي نشرها موقع "هيلث لاين" المتخصص بالأخبار والمواضيع الطبية:



البطاطس الحلوة

ومع تسارع نمط الحياة يزداد التوتر وتتباين معدلاته وفقا لعوامل متعددة كالإجهاد الذي يتعرض له الشخص، وقدرته على التكيف مع الضغوط.وإلى جانب استشارة الطبيب المختص، ينصح أطباء بالإكثار من تناول أطعمة معينة كونها تساهم في تخفيف حدة التوتر، كما في القائمة التي نشرها موقع "هيلث لاين" المتخصص بالأخبار والمواضيع الطبية:

تشير دراسات إلى أن تناول مصادر الكربوهيدرات الكاملة الغنية بالمغذيات مثل البطاطس الحلوة، يساعد على خفض مستويات هرمون الإجهاد "الكورتيزول".



وتعد البطاطس الحلوة مكونا غذائيا مميزا للكربوهيدرات، فضلا عن غناها بالعناصر الغذائية المهمة للاستجابة للتوتر مثل فيتامين "سي" والبوتاسيوم.



الخرشوف (الأرضي شوكي)



يتميز الخرشوف بغناه بالألياف وخصوصا "البريبايوتكس"، والتي تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء.



وأثبتت أبحاث أن "البريبايوتكس" يساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق والاكتئاب، كما أنه يخفض الإجهاد.



ويحتوي الخرشوف على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنسيوم والفيتامينات "سي" و"كي"، والتي تعد مهمة في تخفيض التوتر.



البيض يتميز الخرشوف بغناه بالألياف وخصوصا "البريبايوتكس"، والتي تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء.وأثبتت أبحاث أن "البريبايوتكس" يساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق والاكتئاب، كما أنه يخفض الإجهاد.ويحتوي الخرشوف على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنسيوم والفيتامينات "سي" و"كي"، والتي تعد مهمة في تخفيض التوتر.

يزخر البيض بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة اللازمة للاستجابة الصحية للتوتر.



كذلك يتميز البيض بغناه بـ"الكولين"، وهي مادة مغذية توجد بكميات كبيرة في عدد قليل من الأطعمة، وأثبتت دورها المهم في صحة الدماغ والحماية من الإجهاد، هذا إلى جانب مساعدتها في الاستجابة للتوتر وتحسين المزاج.



الأسماك

تتمتع الأسماك الدهنية مثل الرنجة والسلمون والسردين بغناها بـ"أوميغا 3" وفيتامين "د" ، وهي عناصر مغذية ثبت أنها تساعد في تقليل مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية.



البقدونس



البقدونس نبتة مغذية غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي من "الإجهاد التأكسدي"، المسبب لأمراض عديدة، مثل القلق والتوتر والاكتئاب.



الثوم

الثوم غني بمركبات الكبريت التي تساعد على زيادة مستويات "الغلوتاثيون" وهو أحد مضادات التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض بما في ذلك الحدّ من "الإجهاد التأكسدي"، بالإضافة إلى تقليل أعراض القلق والتوتر والاكتئاب.



بذور دوار الشمس



تمثل بذور دوار الشمس مصدرا غنيا لفيتامين "إي" الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة وهو ضروري للصحة العقلية، وقادر على تغيير الحالة المزاجية.



كما أن هذه البذور غنية بالعناصر الغذائية الأخرى التي تقلل الإجهاد، بما في ذلك المغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك وفيتامين "بي" والنحاس.



البروكلي