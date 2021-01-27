أمل جديد لعلاج كورونا من أجسام ينتجها هذا الحيوان!

بعد أن بدأت الأزمة الصحية الحالية، استخرج الباحثون الأجسام النانوية التي ينتجها الجهاز المناعي لحيوان اللاما، الذي يُسمى كورماك (Cormac)، والتي كانت فعالة في استهداف البروتين الشوكي لفيروس السارس (SARS-CoV-2)، وهو الفيروس المسبب لكوفيد19.جدير بالذكر أن الأجسام النانوية (Nanobodies) هي أجسام مضادة أصغر حجمًا وأخف وزنًا يمكن استخلاصها من مصل دم حيوانات اللاما وعزلها في ظروف معقمة في بيئة مختبرية. وقد تم بالفعل اكتشاف أن الأجسام النانوية فعالة ضد أمراض الدم النادرة.قال الدكتور ديفيد برودي، مدير مركز علم الأعصاب والطب التجديدي بجامعة الخدمات النظامية للعلوم الصحية (Uniformed Services University of the Health Sciences)، والذي قاد الدراسة الأخيرة مع توماس جيه إسبارزا، “إن الوباء عندما تفشى، اعتقدنا أن هذا الأمر مجرد وضع فريد لا يقع إلا مرة واحدة في العمر ويقتضي تلاحم وتضافر كل الجهود، فانضممنا إلى المعركة.” وأضاف “إننا نأمل أن تكون هذه الأجسام النانوية المضادة لكوفيد19 فعالة للغاية ومتعددة الجوانب والاستخدامات في مكافحة جائحة فيروس كورونا.”تعتبر الأجسام النانوية أقل تكلفة وأسهل في التكاثر من الأجسام المضادة المعتادة، ما يسمح باستخدامها بشكل متكرر في الأبحاث الطبية.