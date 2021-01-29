ما هى العلامات التى تدل على ارتفاع مستوى السكر بالدم؟

عندما يبدأ ارتفاع نسبة السكر في الدم فإنه يحدث فوضى في الجسم، فقد تظهر أعراض مثل الألم أو الآفات الجلدية على الساقين.





يلاحظ الخبراء أنه في حالة مرض السكري من النوع 2، قد تظهر علامات على الساقين، مما يشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.



غالبًا ما يتم التغاضي عن مرض السكري من النوع 2 في البداية، حيث يعيش العديد من الأشخاص مع ارتفاع مزمن في مستويات السكر في الدم دون أن يدركوا ذلك. ومع ذلك، عندما يبدأ في التسبب في أضرار جسيمة للجسم، قد تلاحظ عدة علامات على ساقيك، بحسب تقارير لموقع "إكسبريس".