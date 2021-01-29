في دولة عربية... مطاعم تقدم حسومات للذين تلقوا لقاح كورونا!

تقدم المطاعم في دبي تحت شعار "انشروا الحب، وليس كورونا"، والمنضوية تحت مجموعة Gates Hospitality المحلية، خصمًا بنسبة 10 في المئة للمقيمين الذين حصلوا على الجرعة الأولى ضد فيروس كورونا وخصماً بنسبة 20 في المئة لمن حصلوا على الجرعة الثانية، بعد إعطائهم ورقة إثبات التطعيم.



ونجحت الإمارات بإعطاء اللقاح لـ 2.5 مليون من سكانها البالغ عددهم المجمل 10 ملايين نسمة. وقد وافقت على التعامل مع شركة اللقاح الصيني Sinopharm ولقاح Pfizer BioNTech.



وتعتبر السياحة جزءًا أساسيًا من اقتصاد دبي ويجب على السائحين تقديم اختبار PCR سلبي لدخول دبي، ويتم إجراؤه في غضون 96 ساعة من المغادرة، أو إجراء اختبار عند الوصول إلى المطار.