بعد صورته التي أثارت الضجة... بيع دمية بيرني ساندرز بسعر خيالي (صور)

قامت توبي كينغ، المالكة لشركة "توبي تايم كروشيه" بحياكة دمية شبيهة بالسيناتور الديمقراطي عن فيرمونت بيرني ساندرز (79 عاماً) بعدما سرقت صورته الأضواء أثناء حفل تنصيب الرّئيس جو بايدن.



وظهر ساندرز في الصّورة وهو يجلس على كرسي قابل للطي بعيداً عن الضّيوف الآخرين وكان يرتدي قفازات صوفية خشية البرد.



وفي التّفاصيل، فبيعت الدّمية المصنوغة من الكروشيه بمبلغ 20300 دولار بعد عرضها في مزاد علني، بالرّغم من طرحها بمبلغ 99 سنتاً في بداية المزاد.

ومن جهتها، قالت كينغ: "إنه أمر مذهل لأنني لاحظتُ أن بيرني كان من الأسماء الأكثر تداولا بسبب تلك الصورة الأيقونية، وكنتُ أملك بالفعل قطعة صوف ودمية لبيرني. لذلك، قمت بحبكها وتعديلها بسرعة فائقة".



كما أوضحت أن تعديل مظهر بيرني ساندرز وتحويله إلى دمية شبيهة بالصورة أثناء حفل التنصيب استغرقت نحو سبع ساعات من الحياكة بلا توقف وأعلنت أنّه سيتم التبرع بهذا المبلغ للمؤسسة الخيرية "وجبات على عجلات"(Meals On Meals) الأميركية.



ويُشار إلى أنّ ساندرز نفسه كان يجمع الأموال من أجل هذه المؤسسة الخيرية، وقال يوم الأربعاء إنه جمع 1.8 مليون دولار للمؤسسة.