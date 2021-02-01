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هذه الدول ستزيل القيود الخاصة بكورونا للسياح الذين تلقوا اللقاح!

علم وعالم

2021-02-01 | 05:50
هذه الدول ستزيل القيود الخاصة بكورونا للسياح الذين تلقوا اللقاح!
المصدر:
lbci
639 مشاهدة

أعلنت بعض الدول المستعدة لإعادة إحياء قطاع السياحة أنها ستفتح حدودها للمسافرين المحصنين ضدّ فيروس كورونا.

وبدأت شركات الطيران تضغط على منظمة الصحة العالمية (WHO) لتؤكد أنه من الآمن أن يسافر الناس الّذين تلقوا اللقاح بدون الخضوع للحجر الصحي.
 
ووفقاً لاتّحاد النقل الجوي الدولي، يعتبر الحصول على الموافقة من منظمة الصحة العالمية خطوة رئيسة نحو تطوير "بطاقة سفر رقمية" عالمية لتمكين السفر الدولي الآمن.

في ما يلي الوجهات التي ترحب بالسائحين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا:

- سيشيل:

تخطط سيشيل لإعادة إحياء القطاع السياحي عبر التخلص من قوانين الحجر الصحي المفروضة على السياح القادمين الذين قد تم تلقيحهم ضدّ فيروس كورونا. وأعلنت أنها سترحب بالسياح المحصنين ضدّ الفيروس من كافة الدول، ولكن لا يزال يتعين عليهم تقديم نتيجة اختبار PCR سلبية قبل 72 ساعة من السفر.
ويجب أيضاً على الأشخاص أن يقدموا شهادة أصلية من هيئة الصحة الوطنية الخاصة بهم كدليل على أنهم قد تلقوا جرعتين من إحدى اللقاحات الأربعة الرئيسة Pfizer و AstraZeneca و Moderna و Janssen .

- رومانيا:

أعلنت رومانيا أنّ لن يحتاج المسافرون الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا للحجر الصحي فور وصولهم اليها. كما وأعلنت اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ في البلاد أن الأشخاص القادمين من دول أو مناطق ذات مخاطر وبائية عالية، أم الذين كانوا على اتصال مباشر مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس، معفون من تدابير الحجر الصحي في حال تلقوا جرعتين من اللقاح ومرت أقلّه 10 أيام منذ أن تم إعطاء الجرعة الثانية قبل وصولهم إلى رومانيا.

- أيسلندا:

وفقًا للسلطات الأيسلندية، معفى كلّ من يقدم شهادة تطعيم دولية سارية المفعول باللقاح الكامل المعتمد ضد فيروس كورونا، من إجراء فحص الـ PCR والخضوع للحجر الصحي. ولكن شددت أيسلندا على دخول الأفراد المصرّح لهم فقط بدخول البلاد، فحدودها مفتوحة فقط للمقيمين والمواطنين في دول المنطقة الأوروبية وسويسرا.

- قبرص:

قبرص هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي الّتي تعلن عن مخططها لإلغاء متطلبات الدخول (PCR والحجر الصحي) للمسافرين الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا. ومع ذلك، فإن خطة الحكومة لن تدخل حيز التنفيذ حتى شهر آذار، عندها لن يحتاج المسافرون الّذين تلقوا اللقاح إلى الامتثال لقواعد الدخول الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا كجزء من محاولة لاستئناف حركة السياحة.
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