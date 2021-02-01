صور كارثية: انهيار طريق سريع في كاليفورنيا... والسبب؟

وقال مسؤولو إدارة الطرق في كاليفورنيا في بيان يوم الجمعة إن الانهيارات في المنطقة المطلة على الطريق السريع الأول طغت على البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار، وفاضت على الطريق السريع وتسببت بانهيار جزء كبير من الطريق السريع "هايواي 1" في منطقة "رات كريك" على بعد 24 كيلومتراً إلى الجنوب من "بيغ سور"، وهي منطقة جبلية خلابة تمتد على طول الساحل الأوسط في ولاية كاليفورنيا.وفي هذا الإطار، قال جون يراس شرطي دورية الطرق السريعة في الولاية، إنه كان في المنطقة يوم الخميس عند نحو الساعة 4 من بعد الظهر. عندما لاحظ أن "هذا الجزء من الطريق، وتحديداً المسار المتجه جنوباً، قد سقط في المحيط".تُظهر الصور واللقطات الجوية المأخوذة في مكان الحادث فجوة كبيرة في الطريق السريع، الذي يمتد على طول معظم ساحل كاليفورنيا، علماً أنه لا يوجد معلومات حول الوقت الذي ستحتاجه عملية إصلاح الطريق.