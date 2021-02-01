أول رحلة فضاء للعامة في هذا الموعد!

ويقوم جاريد إيزاكمان وهو صاحب شركة ناشئة لمعالجة المدفوعات بتمويل الرحلة إلى الفضاء، والتي ستكلفه ملايين الدولارات.وستتم الرحلة عبر كبسولة "سبيس أكس كرو دراغون"، وهي تعتبر أول رحلة على الإطلاق مأهولة بالكامل من قبل أشخاص ليسوا رواد فضاء.وقال إيزاكمان البالغ من العمر 37 عاما إنه سيقود الرحلة التي ستستمر لعدة الأيام، ومن المقرر إجراؤها أواخر العام الحالي.وحجز إيزاكمان ثلاثة مقاعد على متن الكبسولة، وسيتم التبرع بمقعد لـ"سفير" مستشفى "سانت جود لبحوث الأطفال"، وبمقعد آخر لشخص من العامة قد يحصل على فرصة للانضمام إلى الرحلة.وأكد إيزاكمان أنه تم بالفعل اختيار سفير سانت جود، ولم يكشف عن أي تفاصيل عن هويته، وقد تكون امرأة أو عامل رعاية صحية ممن يساعدون الأطفال في التغلب على السرطان.والمقعد الثالث خصص لمن يفوز بمسابقة تنظمها شركة "شيفت فور شوب" التابعة لإيزاكمان، وهي تنحصر بزبائن الشركة فقط، وسيتعين على المتنافسين المشاركة عبر إنشاء متجر إلكتروني من خلال الشركة، وتغريد مقطع فيديو عن "قصة ريادة الأعمال" الخاصة بهم.وهناك لجنة خاصة ستقوم بمراجعة المشاركات لاختيار الفائز بالمسابقة، وفقا للشركة، دون الكشف عن أسماء أعضاء اللجنة.وليس واضحا متى سيتم اختيار الفائزين، إلا أن إيزاكمان قال إن أعضاء الطاقم يمكنهم جميعا بدء التدريب في غضون 30 يوما.وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس أكس الذي أعرب سابقا عن رغبته في الانضمام إلى رحلة فضائية إنه لن يكون في إنسبيريشن 4، وأكد "سأكون في رحلة ذات يوم، لكن ليس هذه".وقال إيزاكمان إن رحلة إنسبيريشن 4 "تحقق حلم حياته، وخطوة نحو المستقبل، ونوع من المغامرة لاستكشاف النجوم".وأشار إيزاكمان إلى إنه يريد أن تمثل الرحلة "لحظة تاريخية لإلهام البشرية والمساعدة في معالجة سرطان الأطفال"، وتعهد بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار للمستشفى كجزء من حملة لجمع 200 مليون دولار إضافية للأبحاث.