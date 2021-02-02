طرح مقعد مرحاض "أدولف هتلر" للبيع في مزاد علني بسعر خيالي

Adolf Hitler’s toilet seat could fetch £15k at auction https://t.co/7WUh35yxDO — About Gyan (@GyanAbout) February 1, 2021

Adolf Hitler's toilet seat from Bavarian retreat set to fetch thousands at auction - World News - https://t.co/7vKdRKBrVE - pic.twitter.com/BFhXPG3nj6 — Styleupnow (@StyleUpNow2017) February 1, 2021

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الجندي الأمريكي راجنوالد بورش حمل المقعد من المنزل بعيدًا، بعد أن سمح كبار الضباط للعسكريين بأخذ ما يريدون من منزل هتلر السابق.وأرسل بورش مقعد المرحاض لعائلته في نيوجيرسي وبعد الحرب العالمية الثانية احتفظ به في قبو منزله، وعرضه على الجميع.الآن يخطط لبيعه بما لا يقل عن 20 ألف دولار، قائلا إن العنصر "مضمون ليكون واحدًا من أكثر العناصر إثارة على الإطلاق لإضافته إلى مجموعة آثار الحرب العالمية الثانية."وأضاف أن دار المزاد تتأكد من أن مقعد المرحاض أخذ من حمام هتلر الخاص الذي كان بجوار غرفة نومه.في 25 أبريل/ نيسان 1945، نتيجة لغارة جوية للحلفاء على بيرشتسجادن، تم قصف بيرغوف وتدميرها بالكامل في مناسبتين، قصفت بـ 275 قاذفة بريطانية من طراز لانكستر وموسكيتو، بالإضافة إلى 98 موستانج من سلاح الجو الأمريكي الثامن منطقة أوبيرسالزبيرغ. وأسقطت 1232 طنًا من القنابل في عام 1952، وبأمر من الحكومة الألمانية تم هدم الأنقاض بالكامل وفي الوقت الحالي، لم يبق سوى بقايا الأساس الخرساني في الغابة.