Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الصحة تعلن وصول "سلاسل التبريد" الخاص بلقاح كورونا الى العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

طرح مقعد مرحاض "أدولف هتلر" للبيع في مزاد علني بسعر خيالي

علم وعالم

2021-02-02 | 14:13
طرح مقعد مرحاض "أدولف هتلر" للبيع في مزاد علني بسعر خيالي
المصدر:
sputniknews
1,036 مشاهدة

تم طرح مقعد مرحاض من بيرغوف، مقر إقامة أودولف هيتلر في جبال الألب البافارية للبيع بالمزاد العلني في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الجندي الأمريكي راجنوالد بورش حمل المقعد من المنزل بعيدًا، بعد أن سمح كبار الضباط للعسكريين بأخذ ما يريدون من منزل هتلر السابق.

وأرسل بورش مقعد المرحاض لعائلته في نيوجيرسي وبعد الحرب العالمية الثانية احتفظ به في قبو منزله، وعرضه على الجميع.



الآن يخطط لبيعه بما لا يقل عن 20 ألف دولار، قائلا إن العنصر "مضمون ليكون واحدًا من أكثر العناصر إثارة على الإطلاق لإضافته إلى مجموعة آثار الحرب العالمية الثانية."

وأضاف أن دار المزاد تتأكد من أن مقعد المرحاض أخذ من حمام هتلر الخاص الذي كان بجوار غرفة نومه.



في 25 أبريل/ نيسان 1945، نتيجة لغارة جوية للحلفاء على بيرشتسجادن، تم قصف بيرغوف وتدميرها بالكامل في مناسبتين، قصفت بـ 275 قاذفة بريطانية من طراز لانكستر وموسكيتو، بالإضافة إلى 98 موستانج من سلاح الجو الأمريكي الثامن منطقة أوبيرسالزبيرغ. وأسقطت 1232 طنًا من القنابل في عام 1952، وبأمر من الحكومة الألمانية تم هدم الأنقاض بالكامل وفي الوقت الحالي، لم يبق سوى بقايا الأساس الخرساني في الغابة.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:33 | 2021-02-02 17:33
17:08 | 2021-02-02 17:08
15:01 | 2021-02-02 15:01
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الرافدين يباشر باطلاق السلف بدءاً من الاسبوع المقبل
21.77%
03:02 | 2021-02-01
الرافدين يباشر باطلاق السلف بدءاً من الاسبوع المقبل
03:02 | 2021-02-01
بايدن يفاجئ الامارات بقرار جديد
21.48%
02:43 | 2021-02-02
بايدن يفاجئ الامارات بقرار جديد
02:43 | 2021-02-02
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها يتعلق بالسيطرات الرئيسية
15.62%
13:00 | 2021-02-02
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها يتعلق بالسيطرات الرئيسية
13:00 | 2021-02-02
التربية تعلن اجراءات امتحانات نصف السنة
15.14%
05:11 | 2021-02-02
التربية تعلن اجراءات امتحانات نصف السنة
05:11 | 2021-02-02
الرافدين ينشر ضوابط وتعليمات منح السلف
13.1%
08:15 | 2021-02-02
الرافدين ينشر ضوابط وتعليمات منح السلف
08:15 | 2021-02-02
الكشف عن &quot;الجسم الغريب&quot; الذي تسبب بقطع طريق ساحة الأردن
12.89%
08:42 | 2021-02-02
الكشف عن "الجسم الغريب" الذي تسبب بقطع طريق ساحة الأردن
08:42 | 2021-02-02
المزيد
كلا
كلا
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.