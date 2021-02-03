بالفيديو: طفل يقتحم النشرة مباشرة على الهواء… شاهدوا ردة فعل المذيعة!

أثناء تقديمها النشرة الجوية في الولايات المتحدة الأميركية، دخل إبن المذيعة ليزلي لوبيز، وظهر أمام المشاهدين على الشاشة، ثم احتضن والدته، أثناء البث المباشر بطريقة عفوية وطريفة.
في التفاصيل كانت ليزلي تقدم النشرة الجوية مباشرة من منزلها على قناة "إيه بي سي7" الأميركية، ما أثار إندهاشها وتعاملت مع الموقف بكل احترافية وحملته، واستكملت تقديم النشرة الجوية قبل أن تخرج إلى فاصل إعلاني.
يشار الى ان طفلها يبلغ من العمر بضع أشهر فقط.
لاقى الفيديو الطريف إنتشاراً واسعاً في صفوف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أثنوا على إحترافية المذيعة في التعامل مع موقف صادفها بشكل مفاجئ.