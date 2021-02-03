بالفيديو: طفل يقتحم النشرة مباشرة على الهواء… شاهدوا ردة فعل المذيعة!

في التفاصيل كانت ليزلي تقدم النشرة الجوية مباشرة من منزلها على قناة "إيه بي سي7" الأميركية، ما أثار إندهاشها وتعاملت مع الموقف بكل احترافية وحملته، واستكملت تقديم النشرة الجوية قبل أن تخرج إلى فاصل إعلاني.يشار الى ان طفلها يبلغ من العمر بضع أشهر فقط.