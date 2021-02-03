"المزحة غير المسؤولة" تكشف اصابة كوكا كولا بكورونا... فيديو يثير الجدل!

إلا أن الصيدلاني نفسه أكد لوكالة فرانس برس أن الفيديو مجرد مزحة، علما أن حموضة هذا المشروب تقضي على جهاز الفحص بحسب الخبراء.ويظهر في الفيديو رجل يجري اختبارا باستخدام كاشف يلتقط المستضد (Antigen) من نوع "كوفيد - فيرو" الذي صممته شركة "AAZ" الفرنسية.وكان هذا الكاشف أثبت فعاليته المتقدمة بالمقارنة مع تسعة أنواع أخرى من الكواشف.ويسمع الرجل في الفيديو يقول بالفرنسية بعد بدء ظهور خط أزرق على الكاشف "اختبار مشروب كوكا كولا إيجابي، هذا أمر لا يصدق، لا أدري ماذا أقول. هذا جنون، على الأقل أصبحتم على علم بذلك الآن".وبدأ انتشار هذا المقطع في 25 يناير 2021 باللغة الفرنسية وحصد أكثر من 40 ألف مشاركة. وسرعان ما تناقلته صفحات باللغة العربية.

وأرفق الفيديو بتعليق "صيدلي يقوم باختبار كوكا كولا عن طريق اختبار antigen test والنتيجة أن كوكا كولا مصاب بكوفيد، تذكر بأن فعالية اللقاح وكذلك هذا الوباء كله مبني على الاختبارات وليس المرض، كل التهويل الإعلامي بأرقامه مبني على الحالات الإيجابية وليست حالات مرضية".وفي اتصال مع وكالة فرانس برس أكد مدير شركة "AAZ" فابيان لارو أن الفيديو الذي صوره الصيدلاني لا يشكك بفعالية هذا الكاشف أو غيره، وقال إن "حموضة هذا المشروب تلحق ضررا بتركيبة الكاشف وينتج عنه خلل في النتيجة".وأضاف "يمكن استخدام عصير الليمون أو مادة كاوية أو أي محلول حمضي لنحصل على النتيجة عينها، فالحموضة تقضي على فعالية الكاشف".وتواصل الصيدلاني الظاهر في الفيديو مع وكالة فرانس برس ليؤكد أن المقطع كان مجرد مزحة وجرى التعامل معها على أنها حقيقة.وقال الصيدلاني الذي طلب من الصحافيين عدم كشف هويته إنه كان يمازح بعض الأصدقاء الذين يصدقون أن مشروب كوكا كولا قد يصيبهم بكورونا، وقام بتصوير المقطع وأرسل إلى مجموعة أرسلته بدورها إلى أصدقاء وانتشر الفيديو.ونددت نقابة الصيادلة في بيان نشرته في 26 يناير بهذه "المزحة غير المسؤولة" مشيرة إلى أن "طرق استخدام الكاشف وشروطه واضحة جدا، وكل استخدام لا يحترم هذه الشروط لا يفضي إلى استنتاجات حول موثوقية هذه الاختبارات".