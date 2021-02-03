في استراليا.. "طاعون العناكب" يجتاح المنازل والحل في صغارها

"Should we burn the house down?"



A mother in Australia found in her daughter's room what can only be described as too many spiders. https://t.co/i7Rrb8xcMg pic.twitter.com/sUka3I5exf — ABC News (@ABC) January 29, 2021

لكن الطبيبة ليزي لوي، أخصائية علم أمراض العنكبوت في جامعة ماكواري، قالت إن هذه العناكب غير ضارة لأن بصرها ضعيف، وعادة ما تكون مرتبكة، وليست شديدة السموم.وقالت لوي: "عناكب الصياد لن تهجم على البشر بشكل متعمد لأنها صغيرة ونظرها سيء للغاية. بإمكانها أن تعض الإنسان لكنها لن تؤدي لأضرار كبيرة".ونصحت الطبيبة لوي السكان بترك صغار عناكب الصياد في حالهم، فهم عادة ما "يأكلون بعضهم البعض في الأعشاش"، مما يقلص أعدادهم بشكل كبير بدون حاجة للتدخل.وقالت الأخصائية إن تفشي ظاهرة العناكب تعود لموسم التكاثر للعناكب في أستراليا، كما أن عدد من العناكب تقوم بجولات متعددة للإنجاب في المنزل الواحد، مما ينتج عن صغار كثر، ولكن شح المواد الغذائية التي يحتاجونها لن تبقيهم طويلا في المنازل.