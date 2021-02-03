قريباً.. لقاح جديد لمكافحة "كورونا المتحور"

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يثير فيه خبراء الصحة العامة في جميع أنحاء العالم مخاوف بشأن الطفرات في الفيروس التي قد تجعل اللقاحات الموجودة أقل فعالية.وذكرت الشركتان في بيان الأربعاء أن" الزيادة في المتغيرات الناشئة مع القدرة على تقليل فعالية الجيل الأول من لقاحات كوفيد-19 تتطلب تسريع الجهود لتطوير لقاحات ضد المتغيرات الجديدة للحفاظ على خطوة واحدة قبل الوباء".ويمكن استخدام لقاحات كوفيد-19 من الجيل التالي إما لحماية الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم من قبل، أو لتكون بمثابة معززات في حالة انخفاض مناعة كوفيد-19 المكتسبة من التطعيم الأولي بمرور الوقت".وتقول غلاكسوسميثكلاين إنها ستساعد كيورفاك أيضًا في تصنيع ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح الحالي المرشح هذا العام.