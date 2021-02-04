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احذروا... طنين الأذن قد يدلّ على نقص هذا الفيتامين من الجسم!

علم وعالم

2021-02-04 | 03:13
احذروا... طنين الأذن قد يدلّ على نقص هذا الفيتامين من الجسم!
المصدر:
وكالات
1,382 مشاهدة

نقص الحديد في الجسم، من الامراض الاكثر شيوعا بين الناس، والاخطر في حال عدم القدرة على اكتشاف ذلك. قد يؤدي في حال تجاهله الى الانيميا، فقر الدم، وقد ينعكس ذلك سلبا على بعض الاعضاء في الجسم كالرئة والقلب. ما هي أعراض نقص الحديد؟ وما علاقة ذلك بطنين الأذن؟

طنين الاذن هي ابرز العلامات التي لا يجب تجاهلها في هذه الحالة، لانها الدليل الاكبر على نقص الحديد من الجسم، وينتج عنه رنين داخل الأذن.
 
استطاع باحثون من المركز الطبي التابع لجامعة ماريلاند أن يثبتوا أن هناك علاقة بين ذلك الطنين وبين نقص الحديد بالجسم. ورغم ذلك، فانه غير معروف السبب الذي يؤدي الى حدوث ذلك الطنين. وثمة أصواتا أخرى يمكن أن يحدثها الطنين منها صوت الأزيز، أو الهسهسة، أو الموسيقى، أو صوت الغناء.
 
الى ذلك، هناك علامات أو أعراض أخرى تشير الى نقص الحديد مثل:
-لون البشرة الشاحب
-الشعور بالتعب
-الدماغ الضبابي
الخفقان وضيق في التنفس
-سقوط الشعر بكثافة
-الصداع
-الرغبة في تناول مكونات غريبة مثل الورق والثلج
-صعوبة البلع
-قرح في الفم
 
بحسب الدراسات، ان أبرز علامات نقص الحديد في الجسم، والتي تؤدي الى الإصابة بالأنيميا، هي نقص كرات الدم الحمراء، ونقص نسبة الهيموجلوبين في الدم عن المعدل الطبيعي.
 
الأسباب الشائعة لنقص الحديد في الجسم تتعلق بشكل اساسي بسوء التغذية وعدم الحصول على العناصر الغذائية الهامة للجسم.
 
كما أن بعض الأمراض يمكن أن تساهم في الإصابة بنقص الحديد مثل التهاب الأمعاء أو فقدان الدم خلال الدورة الشهرية أو خلال عملية جراحية أو حادث ما أو بسبب حدوث نزيف. وتكثر الإصابة بفقر الدم بين النساء بسبب الحمل، والرضاعة الطبيعية، والحيض، ونقص فيتامين الحديد في الدم، بسبب قلة تناول الخضراوات والفاكهة.
 
ما هو العلاج؟
 
قد يكون العلاج سهلا بالنسبة لبعض الاشخاص، من خلال تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد، واتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع غني باللحوم ومنتجات الحبوب الكاملة وغيرها من الأطعمة الغنية بالحديد.
 
وللبعض الاخر، قد يكون الحل في بادئ الأمر معالجة المشكلة الصحية، ان كانوا يعانون من تقرح في المعدة مثلا، ليتمكنوا لاحقا من امتصاص كمية الحديد التي يحصلون عليها.
فان كنت تشعر بالتعب المستمر، أو بطنين في الأذن، أو بضعف التركيز وتساقط كثير للشعر، ما عليك سوى استشارة طبيبك. قد يكون السبب وراء ذلك، نقص الحديد من الجسم... والعالج سهل للغاية!
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