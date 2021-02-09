مؤشرات تدل على الاصابة بسرطان القولون... احذروها!

ومن هذه العلامات التقيؤ المستمر والإسهال المزمن وانتفاخ البطن والإمساك الذي يتفاقم مع مرو الوقت أو يحدث بطريقة مفاجئة، وتغيّر شكل الفضلات لتصبح طويلة ورفيعة، والشعور بامتلاء منطقة أسفل البطن. وذكر أيضاً الشعور بالألم والإحساس بحاجة إضافية إلى التخلص من الفضلات بعد ذلك.ومن الدلالات التي أشار إليها أيضاً، وجود الدم في البقايا مع التذكير بأن لونه يكون في هذه الحالة إما فاتحاً جداً أو داكناً جداً. ولهذا نبّه في هذه الحالات إلى ضرورة مراجعة الطبيب الاختصاصي من أجل الوقوف على المشكلة منذ بدايتها والتمكن من بدء العلاج في حال الحاجة إليه.