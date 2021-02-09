أول مهمة عربية للكوكب الأحمر.. مسبار إماراتي يدخل مدار المريخ

ونشر حساب "مهمة مسبار الأمل" على "تويتر" تغريدة جاء فيها أن "التواصل مع مسبار الأمل تم بنجاح، وتمت مرحلة الدخول إلى مدار المريخ بنجاح."وأشار الحساب في تغريدة أخرى إلى أنه "بعد رحلة استغرقت 204 أيام، وقطع مسافة أكثر من 480 مليون كم، مسبار الأمل يبلغ مدار الالتقاط حول المريخ."كما نشر حساب مركز محمد بن راشد للفضاء تغريدة جاء فيها أن "المهمة تمت بنجاح".