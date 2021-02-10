دراسة صادمة... العمل بالبيجاما يدهور الصحة العقلية!

ووفقًا للدراسة التي قام بها باحثون أستراليون، لاحظ 41 في المئة من الأشخاص زيادة في الإنتاجية عند العمل من منازلهم بينما أبلغ أكثر من الثلث عن انخفاض في صحتهم العقلية. وعندما حلل الباحثون آثار ارتداء البيجاما أثناء العمل، وجدوا أنها مرتبطة بحالات متكررة من ضعف الصحة العقلية.ومن جهة أخرى، أفاد 59 في المئة من المشاركين الذين قالوا إنهم يرتدون البيجاما أثناء النهار مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أن صحتهم العقلية تتدهور عند العمل من المنزل مقارنة بـ 26 في المئة ممن لم يرتدوا البيجاما مطلقًا في اليوم.وأوضح الباحثون: "بالرّغم من أننا لا نستطيع جزم ما إذا كان ارتداء البيجاما يعتبر سبب تدهور الصّحة العقلية أو نتيجة له، يمكننا أن نقول إنّ تأثير الملابس على الصحة العقلية يؤخذ بالإعتبار بشكلٍ واسعٍ ومتزايدٍ وهذا ما تمّت ملاحظته لدى المرضى".وتابعوا: "إنّ التشجيع على ارتداء ملابس النهار العادية غير البيجاما يمكن أن يقلل من حدة الاكتئاب".