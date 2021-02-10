كشف أعراض جديدة للإصابة بسلالة "كورونا المتحور"

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الشعور بضيق التنفس والالتهاب الرئوي بعد مرور أكثر من أسبوع على ظهور الأعراض العادية لكوفيد-19 دليل على الإصابة بسلالة كورونا الخاصة بجنوب أفريقيا.وقبل أيام علقت جنوب أفريقيا استخدام لقاح "أسترازينيكا" في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد.وبحسب دراسة جديدة لقاح أسترازينيكا يوفر "الحد الأدنى من الحماية" ضد عدوى كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة.ويعتبر أصحاب الأمراض المزمنة وكبار أكثر المعرضين لخطر الإصابة بحالات حادة لفيروس كورونا المستجد.