خبراء "الصحة العالمية" يصدرون قراراً بشأن لقاح "أسترازينيكا"

وقالت وكالة "رويترز" إن هذا القرار جاء بعد مراجعة البيانات المتاحة حول اللقاح.ودعت المنظمة قبل يومين لعدم التخلي عن لقاح "أسترازينيكا" على خلفية تقارير ترجح أنه قد لا يكون فعالا ضد التحور الجنوب إفريقي من الفيروس.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت السلطات الصحية في الدنمارك والنرويج، إن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة لن يتلقوا لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.وأرجعت سلطات البلدين هذا القرار لـ"محدودية الوثائق التي تثبت فعاليته مع هذه الفئة العمرية".