بالصور: دبي تفاجئ زوارها بختمٍ جديد...

فاجأت حكومة دبي القادمين إلى مطاراتها بـ"ختم المريخ" الأول من نوعه في العالم تزامناً مع وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ في أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف الكواكب.



وبهذه الهدية احتفلت دبي بالمهمة الفضائية وأطلق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات بالتعاون مع جوازات مطارات دبي التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ختم المريخ وحبره.



وقد وُضع الختم على جوازات سفر زوار الإمارات القادمين عبر مطارات دبي بـ"حبر المريخ" المصنوع من مزيج يحاكي التكوينات الجيولوجية لكوكب المريخ ولونها الأحمر كُتبت عبارة:" لقد وصلت إلى الإمارات... والإمارات تصل إلى المريخ"، مع تاريخ "09.02.2021" وتصميم خاص لمسبار الأمل. وقد وُضع الختم على جوازات سفر زوار الإمارات القادمين عبر مطارات دبي بـ"حبر المريخ" المصنوع من مزيج يحاكي التكوينات الجيولوجية لكوكب المريخ ولونها الأحمر كُتبت عبارة:" لقد وصلت إلى الإمارات... والإمارات تصل إلى المريخ"، مع تاريخ "09.02.2021" وتصميم خاص لمسبار الأمل.