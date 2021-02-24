أصغر أميركية تنضم إلى أول رحلة مدنية في الفضاء مرتدية طرفًا اصطناعياً

هايلي أرسينو، الّتي تغلبت على مرض السرطان في طفولتها، ستكون واحدة من أربعة أفراد من الطاقم في Inspiration 4، وهي رحلة فضائية غير مسبوقة تتألف من أفراد مدنيين.وسينضم إليها فائزان لم يتم اختيارهما بعد، بالإضافة إلى رائد الأعمال الملياردير التكنولوجي جاريد إيزاكمان، الّذي بدوره يموّل الرحلة.وعندما ستنطلق الرحلة هذا الخريف، ستكون أرسينو أول من تُقلع إلى الفضاء مرتدية طرفًا اصطناعياً، فهي خضعت لعملية جراحية في سن العاشرة لاستبدال ركبتها والحصول على بديل من التيتانيوم في فخذها الأيسر.وقالت أرسينو إن معركتها مع السرطان قد أعدتها للسفر إلى الفضاء، وتأمل أن تُظهر مهمتها للناجين الآخرين من هذا المرض الخبيث، مضيفةً "إن رؤية أحد الناجين في الفضاء سيعني الكثير لهؤلاء الأطفال".ومن المقرر أن يتم الإقلاع المستهدف من مركز كينيدي للفضاء في تشرين الأول.