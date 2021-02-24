زوجة "إمبراطور المخدرات" في قبضة أميركا

وتم القبض على إيما كورونيل إيسبورو (31 عاما) في مطار دالاس الدولي في شمال فيرجينيا، ومن المتوقع أن تمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن الثلاثاء. وقد كانت تحضر بانتظام جلسات محاكمة زوجها قبل عامين.ولم يتسن التعرف على محامي كورونيل. ولم يتضح سبب وجودها في منطقة واشنطن. وتحمل كورونيل الجنسيتين الأميركية والمكسيكية.وجاء اعتقال كورونيل بعد عامين من محاكمة جوزمان (63 عاما) في بروكلين، حيث أدين بتهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة عندما كان زعيما لعصابة سينالوا.