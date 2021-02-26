غابات الأمازون تباع على فيسبوك بشكل غير قانوني!

وأشارت إلى أن الأراضي المطروحة للبيع تشمل المناطق المحمية والغابات الوطنية والأراضي المحجوزة للشعوب الأصلية.في المقابل، أعرب موقع "فايسبوك" عن استعداده "للعمل مع السلطات المحلية"، لكنه أشار إلى أنه لن يتخذ إجراءً مستقلاً من جانبه لوقف هذا النوع من التجارة.وأضاف الموقع: "تتطلب سياساتنا التجارية من المشترين والبائعين الامتثال للقوانين واللوائح".بدوره، حث زعيم إحدى المجتمعات الأصلية المتضررة موقع "فايسبوك"، على فعل المزيد. بينما زعم نشطاء أن حكومة البلاد غير مستعدة لوقف المبيعات.كما قال إيفانييد بانديرا، رئيس منظمة "كانيندي" البيئية غير الحكومية: "يشعر غزاة الأرض بأنهم متمكنون للغاية لدرجة أنهم لا يخجلون من الذهاب إلى فايسبوك لعقد صفقات غير قانونية على الأراضي".وتحتوي عروض البيع في الموقع على صور الأقمار الصناعية وإحداثيات GPS. ويعترف العديد من البائعين صراحةً أنه ليس لديهم سند ملكية للأرض، وهو المستند الوحيد الذي يثبت ملكية الأرض بموجب القانون البرازيلي.