وصفة غذائية طبيعية للتخلص من الامساك

كذلك من المفيد في موازاة ذلك اللجوء إلى بعض الوصفات الطبيعية، ومنها وصفة الخوخ الفعالة جداً، والتي يحتاج تحضيرها الى هذه المكونات: كوب من حبّات الخوخ المجفّف منزوع البذور، كوب من التمر منزوع البذور، و5 أكواب من ماء الشرب.1 يوضع الماء على النار إلى أن يصل إلى درجة الغليان.2 يُقطّع التمر والخوخ إلى قطع صغيرة ثم تضاف القطع إلى الماء المغلي.3 يُترك الخليط على النار حتى تذوب القطع ويتم الحصول على مزيج.4 في هذه الحالة قد نحصل على 20 ملعقة يمكن تناول إحداها خلال مواعيد الوجبات الرئيسة حيث تساعد على تليين الأمعاء وتحدّ من الإمساك.ومن أجل تحقيق هذا الهدف، من المهم أيضاً اتباع بعض النصائح ومنها شرب ليترين من الماء يومياً، وتناول 5 حصص من الخضار والفاكهة الغنية بالماء، فضلاً عن المأكولات المصنوعة من الحبوب الكاملة.