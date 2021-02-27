كورونا يضرب حديقة حيوانات... كيف انتقلت العدوى؟

وأوضح ميروسلاف بوبيك، مدير حديقة حيوانات العاصمة التشيكية، أن الحديث يدور جول أسدين هنديين يطلق عليهما اسمي سوهي وجاموانا، وكذلك ذكر غوريلا باسم ريشارد، مشيرا إلى أن أعراض المرض ظهرت على الأسدين في شكل نزلة برد وسعال خفيف، فيما يعاني ذكر الغوريلا من قلة الشهية والتعب.وأشار المسؤول عن الحديقة إلى أن اختبارات ستجري بشكل تدريجي على الحيوانات الأخرى بحثا عن عدوى فيروس كورونا، كما سيتم إجراء تحليل جيني لمعرفة بالضبط نوع "كوفيد – 19" الذي أصاب هذه الحيوانات.وأفيد في 12 ديسمبر 2020 بأن نمرا ثلجيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا في حديقة حيوان لويزفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، حيث عاني من أعراض خفيفة للمرض ووصفت حالته بالجيدة.كما أصيبت في ديسمبر الماضي أربعة أسود ثلاث إناث وذكر في حديقة حيوانات في برشلونة، وذلك بعد أن لوحظت عليها أعراض خفيفة لفيروس كورونا، كما أصابت العدوى اثنين من العاملين هناك.