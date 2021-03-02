اعتمد هذه النصائح للتعرف الى السمك الطازج قبل الشراء

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، قالت الهيئة: "يمكنك الاستدلال على كون الأسماك طازجة عبر عدة علامات".وجاءت العلامات الواردة في المنشور الذي عرضته هيئة الغذاء في صورة مقطع صوتي كالتالي:: لامعة، وبراقة، وشفافة، وليست غائرة للداخل.: حمراء، وزاهية، إضافةً لكونها خالية من المواد اللزجة، وذات رائحة طبيعية.: يجب أن تكون لامعة وغير لزجة، إضافة إلى صعوبة فصلها عن الجلد عند احتكاكها بالأصابع في الاتجاه المعاكس.: يكون الجلد متماسكاً بحيث لا يترك أثرا غائرا عند رفع اليد بعد الضغط عليه، ويجب أن يكون خاليا من الكدمات أيضا: للأسماك غير الطازجة رائحة قوية نفاذة تشبه رائحة الأمونيا.