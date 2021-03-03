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رحلة العمر "مجانا".. ملياردير يبحث عن مرافقين "إلى القمر"

علم وعالم

2021-03-03 | 05:26
رحلة العمر "مجانا".. ملياردير يبحث عن مرافقين "إلى القمر"
المصدر:
Sky News عربية
177 مشاهدة

هل تقبل دعوة أحد إلى "رحلة العمر" مدفوعة التكاليف؟ لا، ليست لقضاء عطلة في منتجع فخم أو على جزيرة خاصة، بل إلى القمر.

فقد بدأ الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، الأربعاء، عملية بحث عن 8 أفراد للانضمام إليه عندما يصبح أول مسافر في رحلة خاصة حول القمر، تابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.

وكان مايزاوا يخطط في البداية لدعوة فنانين للرحلة التي ستستغرق أسبوعا، والمقررة عام 2023.

وقال الملياردير الياباني إن المشروع المعدل "سيعطي الفرصة للمزيد من الأشخاص حول العالم للانضمام لهذه الرحلة. إذا كنت ترى في نفسك فنانا، فأنت فنان".

وستستمر المرحلة الأولى من عملية التقديم حتى 14 مارس الجاري.

وسيتكفل مايزاوا، الذي باع موقع "زوزو" الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لصالح "سوفت بنك" في 2019، بجميع تكاليف الرحلة التي ستتم بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام، تنتمي للجيل الجديد من مركبات "سبيس إكس"، ويطلق عليها اسم "ستارشيب".

وانفجر نموذجان أوليان حديثان لتلك المركبة أثناء الاختبار، مما يؤكد على المخاطر التي يواجهها مايزاوا (45 عاما) ومرافقوه الذين سيتعين عليهم أيضا مواجهة عناء السفر إلى الفضاء في أول رحلة خاصة خارج مدار الأرض.

ويشتهر مايزاوا بمجموعاته الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه المادية لمتابعيه على "تويتر"، مما جعله أكثر اليابانيين متابعة على الموقع.

وأطلق مايزاوا العام الماضي برنامجا وثائقيا بحثا عن صديقة جديدة تنضم إليه في رحلته، قبل أن يتراجع سريعا متذرعا بوجود "مشاعر متباينة" بداخله.

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