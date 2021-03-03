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تحذير من "تداعيات فادحة" على الصحة العقلية للأطفال

علم وعالم

2021-03-03 | 06:00
تحذير من "تداعيات فادحة" على الصحة العقلية للأطفال
984 مشاهدة

منذ بداية جائحة كوفيد-19 عاش طفل واحد على الأقل من بين كل سبعة- أي 332 مليون طفل على مستوى العالم - لمدة تسعة أشهر على الأقل في ظل سياسات البقاء في المنزل الموصى بها في مختلف الدول، مما يعرض صحتهم العقلية ورفاههم النفسي للخطر.

هذا ما حذرت منه اليونيسف اليوم في بيان صحفي لخصت فيه استنتاجات دراسة استخدمت فيها بيانات من متتبع استجابة الحكومة وأكسفورد لكوفيد-19.

ويحدد هذا المتتبع بعضا من أكثر ظروف الإغلاق ديمومة في جميع أنحاء العالم، حيث عاش جميع الأطفال تقريبا في ظل شكل من أشكال الإغلاق المتقطع خلال العام الماضي.

وفقا للتحليل الجديد، عاش 139 مليون طفل على مستوى العالم في ظل أوامر البقاء في المنزل المطلوبة على مستوى البلاد لمدة تسعة أشهر على الأقل منذ أن تم تصنيف مرض كوفيد-19 على أنه جائحة في 11 آذار/مارس 2020 - مما يعني أنهم مطالبون بالبقاء في المنزل مع استثناءات قليلة - بما في ذلك الأطفال الذين يعيشون في بلدان مثل باراغواي وبيرو ونيجيريا. أما البقية من 332 مليونا - أو 193 مليونا - فقد عاشوا في ظل سياسات البقاء في المنزل الموصى بها على مستوى البلاد لنفس الفترة الزمنية.

حاجة إلى نهج أفضل لصحة الأطفال العقلية
 
قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، "مع عمليات الإغلاق على مستوى البلاد والقيود المفروضة على الحركة المرتبطة بالجائحة، مر عام طويل علينا جميعا، ولكن بشكل خاص على الأطفال".

وأضافت أنه "عندما تكون - يوما بعد يوم - بعيدا عن أصدقائك وأحبائك، وربما تكون عالقا في المنزل مع شخص مسيء، يكون التأثير كبيرا".

وأوضحت أن العديد من الأطفال يشعرون بالخوف والوحدة والقلق على مستقبلهم. وقالت "ينبغي أن نخرج من هذه الجائحة بنهج أفضل للصحة العقلية للأطفال والمراهقين، وهذا يبدأ بإعطاء القضية الاهتمام الذي تستحقه".

الغالبية العظمى ممن يموتون بالانتحار هم من الشباب
 
مع دخول الجائحة عامها الثاني، فإن تأثيرها على الصحة العقلية للأطفال والشباب ورفاههم النفسي الاجتماعي يتسبب في خسائر فادحة. في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، جذب استطلاع أجرته اليونيسف مؤخرا أكثر من 8000 رد من الشباب ووجد أن أكثر من ربعهم عانوا من القلق و15 في المائة عانوا من الاكتئاب.

حتى قبل الجائحة، كان الأطفال والشباب يتحملون عبء مخاطر الصحة العقلية، مع تطور نصف الاضطرابات النفسية قبل سن 15 عاما، و75 في المائة بحلول مرحلة البلوغ المبكر.

الغالبية العظمى من 800,000 شخص يموتون بالانتحار كل عام هم من الشباب، وإيذاء النفس هو ثالث سبب رئيسي للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، مع معدلات أعلى بين الفتيات المراهقات.

وتشير التقديرات إلى أن طفلا واحدا من بين كل أربعة أطفال على مستوى العالم يعيش مع والد يعاني من اضطراب عقلي.

خطر أكبر على الأطفال في سياق النزاعات
 
 


بالنسبة للأطفال الذين يعانون من العنف أو الإهمال أو سوء المعاملة في المنزل، فقد تركت عمليات الإغلاق العديد من الذين تقطعت بهم السبل مع المسيئين وبدون دعم المعلمين والأسر الممتدة والمجتمعات.

كما يتعرض الأطفال في الفئات السكانية الضعيفة - مثل أولئك الذين يعيشون ويعملون في الشوارع والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في أماكن النزاع - لخطر تجاهل احتياجاتهم الصحية العقلية تماما.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تسببت جائحة كوفيد -19 في تعطيل خدمات الصحة العقلية الحرجة أو إيقافها في 93 في المائة من البلدان في جميع أنحاء العالم، في حين أن الطلب على دعم الصحة النفسية في تزايد. وجدت دراسة أجريت في 194 مدينة في الصين أن 16 في المائة من المستجيبين أبلغوا عن أعراض اكتئاب متوسطة إلى شديدة أثناء الجائحة، و28 في المائة أبلغوا عن أعراض قلق متوسطة إلى شديدة.

دعوة إلى الاستثمار في توسيع خدمات الصحة النفسية
 
واستجابة لذلك، تدعم اليونيسف الحكومات والمنظمات الشريكة لتحديد أولويات الخدمات للأطفال وتكييفها.

على سبيل المثال، في كازاخستان، أطلقت اليونيسف منصة لخدمات المشورة الفردية عبر الإنترنت للأطفال، جنبا إلى جنب مع التدريب عن بعد في المدارس لأخصائيي الصحة العقلية.

في الصين، أطلقت اليونيسف وشركة التواصل الاجتماعي كواشو Kuaishou تحديا عبر الإنترنت للمساعدة في تقليل القلق لدى الأطفال.

في وقت لاحق من هذا العام، ستكرس اليونيسف تقريرها الرئيسي الذي يصدر كل سنتين، ’حالة أطفال العالم‘، للصحة العقلية للأطفال والمراهقين، في محاولة لزيادة الوعي بالتحدي العالمي وتقديم الحلول، ولتشجيع الحكومات على زيادة التركيز على هذه القضية.

وأضافت فور: "إذا لم نكن ندرك تماما الحاجة الملحة ما قبل جائحة كوفيد-19 - فمن المؤكد أننا ندرك ذلك الآن".

وفي هذا السياق دعت المديرة التنفيذية لليونيسف البلدان إلى الاستثمار بشكل كبير في توسيع خدمات الصحة النفسية ودعم الشباب ومقدمي الرعاية لهم في المجتمعات والمدارس. "نحتاج أيضا إلى برامج أبوة وأمومة موسعة لضمان حصول الأطفال من الأسر الضعيفة على الدعم والحماية التي يحتاجون إليها في المنزل".
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