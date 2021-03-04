في اليوم العالمي للسمنة… نصائح لتفادي زيادة الوزن

يعد الرابع من مارس من كل عام اليوم العالمي للسمنة، ويهدف هذا اليوم لزيادة الوعي من أخطار السمنة الصحية. برزت البدانة في مرحلة الطفولة كأحد التحديات الصحية العالمية الكبرى فهي تؤثر سلبيًا على أكثر من 41 مليون طفل يعيشون اليوم في العالم، ويتوقع أن يصل هذا عددهم إلى 70 مليون طفل بحلول العام 2025، إن استمرت الاتجاهات الحالية بدون تغيير.

تجدر الاشارة الى ان العامل الوراثي قد يكون من أهم الأسباب التي تصيب الإنسان بالسمنة، أو ربما تناول بعض الادوية كتلك المضادة للاكتئاب والتي تساعد على تغيير وظائف الجسم والدماغ. كما ان التوتر الشديد يؤدي الى زيادة الوزن لان الانسان الذي يعيش حالة من التوتر يفقد السيطرة على الطعام.

ولذلك نقدم اليكم مجموعة من النصائح من أجل الوقاية من السمنة خصوصا لدى الاطفال.

النظام الغذائي المتوازن

اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن، مع الابتعاد عن الاطعمة المقلية والغنية بالدهون. اضافة الى ذلك عدم تناول الاطعمة في اوقات متأخرة ليلا.

الابتعاد عن النشويات والدهون

تعد من أكثر الأمور والأطعمة المضرة بالإنسان، وتكاد تعتبر عدو الإنسان اللدود، الذي يتربص به من أجل إكسابه الوزن الزائد.

التخفيف من السكر

ينصح باستخدام بدائل طبيعية للسكر الأبيض، وتقليل كمية استهلاك السكريات والابتعاد تماما عن الحلويات.

الاكثار من تناول الفاكهة والخضروات



تعمل بشكلٍ أساسي على تحسين الصحة، كما أنها تساعد في سد الشهية، والتقليل من حاجة الجسم للطعام، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف.



عصير الخضار الورقية

من المهم عصر الأوراق التي تكون في الخضار سواء أكانت الجرجير أو السبانخ أو أوراق الفجل، وتناولها بشكل يومي، فهذا يعمل على غسل الكلى، وغسل الأجزاء الداخلية في جسم الإنسان.

ممارسة التمارين الرياضية

ابتعد عن الكسل والخمول. فالرياضة لمدة نصف ساعة يوميا كفيلة بأن تخفف من الوزن المطلوب.

تجدر الاشارة الى ان أخطار السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المضاعفات الصحية.

ولعلاج السمنة، ينصح اولا باستشارة الطبيب لمعرفة الأسباب الناتجة عن السمنة وعلاجها بالشكل السليم. قد يتم العلاج بواسطة العقاقير الحارقة للدهون التي تكون تحت إشراف الطبيب، أو قد يلجأ الطبيب إلى التدخل الجراحي،في حال عدم القدرة على العلاج بالطرق الأخرى.







