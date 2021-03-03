فيديو مرعب.. سائق ينقذ طفلة سقطت من الطابق الـ 12

أنقذ سائق شحن فيتنامي يبلغ من العمر 30 عاما يدعى نجوين نجوك مان فتاة صغيرة سقطت من الطابق الثاني عشر.





وكتبت صحيفة "نهان دان" المحلية الفيتنامية أن الرجل تمكن من الإمساك بالطفلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع في 28 فبراير/ شباط في هانوي. في المساء، قام نجوين نجوك بتسليم البضائع وكان جالس في الردهة، في انتظار الأوراق. وفجأة سمع صرخات تطلب النجدة من الشارع. ركض الرجل الفيتنامي إلى الفناء ورأى فتاة. خرجت إلى الشرفة، وتسلقت السياج، لكنها لم تستطع العودة. بدأ سكان المنزل المجاور بالصراخ.

صعد الرجل، دون تردد للحظة، إلى سطح موقف للسيارات تحت الأرض وتمكن من الإمساك بالطفلة. وسقط الرجل مع الفتاة من السطح، لكن الرجل قام بسرعة وساعد الفتاة الصغيرة التي كانت تنزف الدم من فمها.



تم نقل الطفلة إلى المستشفى على وجه السرعة. لحسن الحظ، نجت الفتاة من إصابات خطيرة، لقد أصيبت بكسور في الذراعين والساقين. في الوقت نفسه، رفض منقذها دخول المستشفى. في اليوم التالي، لاحظت السلطات الفيتنامية شجاعة السائق. قدم رئيس الوزراء نجوين شوان فوك شهادة شرف لنجوين نجوك مان.