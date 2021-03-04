أعراض متشابهة بين السمنة والنفخة... عالجوها بهذه الطرق

تشير دراسة حديثة إلى أن كل ملعقة صغيرة من ملح الطعام تحتوي على 2.3 غرام من الصوديوم. ويكفي تناول ملاعق عدة من هذا المكوّن ليحدث الانتفاخ. ولهذا من الأفضل الاعتدال في تناول الملح لمنع احتباس الماء في الجسم. كما من الضروري في المقابل شرب كمية كبيرة من الماء.ولمنع حدوث النفخة المزعجة، من المهم تناول المأكولات التي تحتوي على البوتاسيوم مثل الموز والطماطم والحمضيات والشمّام والهليون. فهذا يساعد على تعديل مستوى الماء في الجسم ويحول دون احتباسه فيه.أما النصيحة المهمة التي يجب تطبيقها أيضاً فهي تناول الطعام ببطء وهضمه جيداً. فالأكل بسرعة يسمح بدخول الهواء إلى الأمعاء وإلى حدوث الانتفاخ فيها.من المهم أيضاً بدء النهار مع شرب كوب من شاي الزنجبيل. فهذا المشروب يساعد على تحسين عملية الهضم ويحدّ من الرغبة في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر والملح. ومن المفيد أيضاً تناول شاي النعناع الذي يساعد على الحد من تشنّج الجهاز الهضمي.