منعاً للإحراج.. وصفات طبيعية للتخلص من رائحة القدمين الكريهة

عرض موقع "dailymedicalinfo" مجموعة وصفات طبيعية من شأنها القضاء على مشكلة رائحة القدمين من أساسها، وذلك دون أعراض جانبية.استخدم نصف ليمونة على كل قدم، مع الفرك الجيد وبلطف، ثم اغسل قدميك بالماء البارد لغلق المسام، كما يمكن استخدام ليمونة كاملة مع السكر أو الملح لعمل تقشير للبشرة، واستمر على استخدام هذه الوصفة يومياً أو مرتين في الأسبوع لإبقاء القدمين منتعشة.تخلصك من البكتيريا المصاحبة للأتربة والتي تأتي في الأماكن الرطبة من الجسم، وبالتالي تخلصك من رائحة العرق لأنها تقلل من حموضة العرق في القدمين.أضِف ملعقة لكل لتر من الماء، وانقع قدميك في وعاء كبير لمدة 20 دقيقة، كل يوم مساءً لمدة أسبوع، ويمكنك استعمال طريقة أخرى لبيكربونات الصوديوم برشها على الأحذية والجوارب قبل ارتدائها.