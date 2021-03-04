حبسها وقطع رأسها.. أب يقتل أبنته في الهند والسبب؟

وقبض على سارفيش كومار، أثناء سيره باتجاه مركز للشرطة وهو يحمل الرأس المقطوع، وفي مقطع فيديو صورته الشرطة، سمع الأب وهو يقول إنه غاضب من علاقة ابنته برجل لم يعجبه.كما سمع الرجل في المقطع وهو يقول إنه اكتشف مؤخرا علاقة هذه الابنة بالرجل، مما جعله غاضبا جدا.وقال سارفيش كومار، إنه وجد ابنته وحيدة في المنزل، وحبسها في غرفة وقطع رأسها بأداة حادة.وأخبر السكان المحليون، الذين انزعجوا من رؤية رجل يسير برأس مقطوع، الشرطة.وقال سارفيش كومار، للشرطة أثناء توجهه للمركز إنه ترك الجثة وسلاح الجريمة في الغرفة.وأوقف شرطي عن العمل بعد أن أظهرت صورة له وهو يحمل الرأس المقطوع بشكل غير لائق، وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال جاريا في الحادث.ويقتل مئات الأشخاص كل عام في الهند بسبب الوقوع في الحب أو الزواج ضد رغبات أسرهم.ويوم أمس، أقدم رجل تركي على إطلاق النار 20 مرة على ابنته مما أدى إلى مقتلها، بعد أن رفضت إخباره بمكان والدتها التي هي زوجته السابقة.