لا تناموا أمام شاشة التلفاز لهذا السبب!

وفي هذا السياق، يقول الدكتور مارك راي، وهو اختصاصي في الأعصاب في المعهد الوطني للنوم واليقظة بحسب ما نقلت عنه صحيفة Le Figaro الفرنسية: "يمكن الشاشات المختلفة (التلفزيون، الكمبيوتر، الهاتف الذكي، الألواح الإلكترونية) أن تصدر ضوءاً أشبه بضوء النهار. وهو ما يُعلم الجسم بأنه حان وقت الاستيقاظ".وتضيف الطبيبة وخبيرة علم النفس فانيسا سليماني: "بشكل أكثر وضوحاً، يمكن هذا الضوء أن يحول دون اكتمال عملية إنتاج الميلاتونين أو هورمون النوم".ولهذا ينصح الخبراء دائماً بضرورة إطفاء كل أنواع الشاشات قبل الخلود إلى النوم تجنباً للمعاناة من الأرق. كما يشدّدون على ضرورة عدم ممارسة النشاط البدني المكثّف قبل أقل من 3 ساعات من موعد الذهاب إلى السرير.