وكان المراقب يستكشف بمفرد 22000 هكتار من الأراضي في سيارته في "Marataba Safari Lodge" في حديقة "Marakele" الوطنية بحثا عن علامات تدل على حيوانات محددة.وأكد المتحدث باسم شرطة جنوب إفريقيا، البريغادير موتلافيلا موجابيلو، أن المراقب الشاب تعرض للهجوم وقتل من قبل الأسود، التي تم إطلاق النار عليها لاحقا.وقال: "كان المراقب مشغولا بالقيادة في الأدغال بحثا عن حيوانات مثل الفيلة والأسود من أجل إخبار المرشدين بمكانها"، مشيرا إلى أنه "ورد أنه أوقف سيارته ونزل منها، وأنه بينما كان يسير بعيدا عن الطريق، تعرض لهجوم مفاجئ وقتل على يد أسدين".وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن سائقًا آخر في الحديقة رصد الأسدين عندما كانا لا يزالان يأكلان جثة الموظف المراقب، واستدعى النجدة، وأطلقوا الرصاص على الأسدين.