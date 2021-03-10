مشروب شائع يؤدي الى خفض ضغط الدم

اكتشف فريق علماء من الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك دور مركبات الشاي الأخضر والأسود على الأوعية الدموية وبالتالي تأثيرها على ضغط الدم.





حيث توصل الفريق الى دور الشاي في تنشيط بروتينات القنوات الأيونية في جدران الأوعية الدموية مما يؤدي لإسترخائها، وبالتالي يؤدي لخفض ضغط الدم.



ووجد الباحثون من جامعة كاليفورنيا وإيرفين في كوبنهاغن، مركبين من نوع الكاتشين من مركبات الفلافونويد - يبيكاتشين جالاتي ويبيغالوكاتشين - 3-جالاتي، الموجودين في الشاي يعملان على تنشيط نوع من بروتين القناة الأيونية يسمى KCNQ5 ، والذي يسمح لأيونات البوتاسيوم بالتفاعل مع ما ينتشر خارج أوعية جدران خلايا الدم، مما يقلل من استثارة الخلايا.