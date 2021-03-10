في 170 دولة.. فيسبوك تطلق نسخة "مصغرة" من إنستغرام

وستكون (إنستغرام لايت) متاحة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، وتحتاج نطاقا تردديا أقل من النسخة التقليدية.وتحتاج النسخة المصغرة لمساحة 2 ميغابايت فحسب مقارنة مع 30 ميجابايت للتطبيق الأصلي، ويمكن تشغيلها حتى على شبكات الجيل الثاني الأبطأ، الأمر الذي يتيح للعملاء في أنحاء من الهند وإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، حيث البنية التحتية للإنترنت متقادمة، استخدام الخدمة.وكانت شركة فيسبوك أطلقت نسخة مخففة من موقعها، الذي يحمل الاسم نفسه، على مستوى العالم قبل خمسة أعوام.