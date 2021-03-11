جريمة أسرية مروّعة في الأردن: طعنت ابنتها حتى الموت

وقال مصدر أمني -بحسب وكالة أنباء سرايا المحلية- إنه وبعد تلقي بلاغ بالواقعة، تحرك رجال الأمن إلى الموقع، إذ تم إلقاء القبض على الجانية، وفتح تحقيق معها، فيما جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي.يذكر أن جريمتين أسريتين وقعتا يوم أمس الأربعاء في الأردن؛ إذ أقدم أب على إطلاق النار على ابنه، ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما قام شاب بقتل والدته بعد ضربها بـ“بلطة“ على رقبتها.وترتفع الجرائم الأسرية في الأردن بشكل لافت خصوصا ضد النساء، حيث أحصيت منذ بداية 2020، 18 جريمة قتل ضد الإناث، وسط تحذيرات للمجتمع المدني من تزايد العنف الأسري مع جائحة كورونا.