5 أعراض صحية تنذر بإصابتك بمرض خطير... لا تتجاهلها!

وتشمل العلامات التحذيرية لمرض السرطان ما يلي:

السعال المستمر:

عادة ما يكون السعال مصحوبا بنزلة برد أو إنفلونزا، ولا داعي للقلق في البداية، لكن يجب أن يخضع أي شخص يعاني من السعال المستمر لفحص أكثر تفصيلاً، لكونه يمكن أن يكون ناجما عن الإصابة بسرطان الرئة.

يمكن أن تكون الحموضة المعوية ناجمة عن العديد من الأسباب، مثل الإجهاد المفرط أو اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات، في حال ظهرت الأعراض من وقت لآخر، فلا داعي للقلق، ولكن إن كانت الحموضة المعوية مستمرة، فيمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الحلق والحنجرة.يمكن أن يكون لظهور الدم في البراز أسباب عديدة، ومعظمها يشير إلى الحالات الحميدة أكثر الحالات السرطانية، وتشمل بعض الأسباب الرئيسية لظهور الدم في البراز البواسير أو التمزقات الصغيرة في الغشاء المخاطي، ومع ذلك، يوصي الخبراء بشدة بإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة في تلك الحالة خصوصا بعد سن 50 عاما.قد تشير الغدد الليمفاوية المتضخمة وغير المؤلمة إلى سرطان العقدة الليمفاوية، خاصة إذا استمر هذا التورم غير المؤلم لفترة طويلة ولم يعد يختفي، وفي تلك الحالة يوصى بإجراء فحص طبي على الفور للتحقق من الحالة.