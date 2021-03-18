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أطعمة تجنبها عند الإصابة بالإمساك.. أبرزها الألبان

علم وعالم

2021-03-18 | 05:30
أطعمة تجنبها عند الإصابة بالإمساك.. أبرزها الألبان
المصدر:
sputniknews
396 مشاهدة

يمثل النظام الغذائي الدور الأساسي في حماية جهازك الهضمي من الاضطرابات الهضمية ويلعب الدور الحـاسم في تجنب مشاكل الإمساك، وذلك من خلال تجنب بعض الأطعمة التي تسهم في زيادة تقلصات المعدة والانتفاخ والغازات.

يعاني الكثير من الناس من الاضطرابات الهضمية، ويعتبر الإمساك من الأمراض الأكثر شيوعا حول العالم، حيث يواجه المصابون به صعوبة كبيرة في التبرز، بالإضافة إلى المعاناة من الانتفاخ والغازات المزعجة.

لهذا وجب الابتعاد عن مجموعة محددة من الأطعمة، وفقا لموقع "WebMD" الطبي.

1- منتجات الألبان:

تمثل منتجات الألبان من الأغذية التي تحتوي كمية عالية من الدهون وبالتالي تزيد من انتفاخ البطن، لهذا يجب أن تكون الأغذية خالية من الدسم أو تكون تحتوي على البروبيوتيك الذي يعمل على إعادة التوازن البكتيري في الأمعاء.

2- الوجبات السريعة:

يرجع السبب في أن الوجبات السريعة خيارا سيئا لمرضى الإمساك، في أنها تفتقد للألياف المسهلة لعملية الهضم وكذلك احتواءها الكثير من الدهون المشبعة وبالتالي تستغرق وقتا كبيرا في عملية الهضم مما يشكل عبئا على المعدة والأمعاء.

3- المقليات:

يصعب على المعدة هضم المقليات عند الإصابة بالإمساك، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة المكتسبة من القلي في الزيت أو السمن.

4- البيض:

يعتبر البروتين من العناصر الغذائية التي تستغرق وقتًا طويلًا في عملية الهضم، ولهذا السبب، يدرج الأطباء البيض في قائمة الأطعمة الممنوعة على مرضى الإمساك.

5- اللحوم:

من الأفضل أن يبتعد مرضى الإمساك عن اللحوم، لأنها غنية بالدهون والبروتين وتفتقر للألياف الغذائية المسهلة كذلك لعملية الهضم، وهو ما يزيد من جفاف وصلابة البراز عند تناولها.

6- المخبوزات:

يمثل الدقيق الأبيض الغني بالكربوهيدرات البسيطة، منزوع النخالة الغنية بالألياف، مادة ثقيلة على المعدة، خاصة تلك المخبوزات التي يضاف إليها كمية كبيرة من السمن أو الزبد عند تحضيرها، وهذا ما يجعلها من الأطعمة الممنوعة على مرضى الإمساك.

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