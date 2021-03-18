النوم في النهار.. خطر أم مفيد؟

وفقًا للطبيب، تعود الطاقة للمنطقة المجهدة من الدماغ في 15-20 دقيقة من النوم أثناء النهار، ويستعيد الجسم العمليات التي تأثرت أثناء التعب. وفي الوقت نفسه، يجدر استخدام طريقة الراحة هذه فقط في حالات استثنائية، لا ينبغي أن يصبح هذا النوم نظامًا.وأكد الطبيب لوكالة "أنباء موسكو" أن النوم الفسيولوجي للشخص البالغ بصحة جيدة يحدث ليلاً. لذلك، يمكن أن تؤدي القيلولة المنتظمة لمدة 15-20 دقيقة خلال اليوم إلى اضطراب النظم الحيوية.لاحظ الطبيب أنه في الأشخاص الذين يعانون من عدد من الأمراض التي تؤدي إلى قلة النوم المزمنة (على سبيل المثال، توقف التنفس أثناء النوم)، تصبح الرغبة في النوم أثناء النهار طاغية. بالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ مثل هذه المشكلة للعاملين في عدد من المهن المحددة.بالنسبة للأشخاص الذين يعملون، وخاصة مع الآليات المتحركة والسيارات، فإن هذا لا يتطور إلى تهديد مباشر للصحة فحسب، بل يتحول أيضًا إلى مشكلة اجتماعية كبيرة. ولمكافحة هذه الأمراض وعواقبها، فإن قيلولة قصيرة (20-30 دقيقة) ليست مفيدة فحسب، بل إنها تحل أيضًا مشكلات خطيرة.وأشار تاردوف إلى أنه مع تقدم العمر، تصبح الحاجة إلى النوم أثناء النهار أقوى بسبب التغيرات في نشاط الشخص اليومي. هكذا، بعد 60-65 سنة، هناك فترة في النهار 30 دقيقة، يرغب فيها الشخص بالنوم.