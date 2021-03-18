الحموضة في الفم.. علامة تحذير مقلقة لمرض قاتل

فبحسب فريق العلماء فإن الحموضة في الفم تنذر بالإصابة بنوبة قلبية.وقد يشير عسر الهضم دون التجشؤ والحرقة والغثيان أو القيء أيضا إلى حالة خطيرة، بالإضافة إلى ذلك، يجب الانتباه إلى التعرق بدون سبب واضح والأرق والتعب.ويقول الخبراء إن الأعراض يمكن أن تستمر لأيام أو تظهر فجأة، كما وينصح الأطباء بالاهتمام بها وطلب المشورة الطبية على الفور، بحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس".في وقت سابق أصبح من المعروف أن الشعور بالقلق أو القلق يمكن أن يتسبب بالإصابة بنوبة قلبية. وفقا للخبراء، غالبًا ما يخلط الناس بين هذه العلامات ونوبات الهلع.وذلك لأن العديد من أعراض هذه الحالة تشبه أعراض النوبة القلبية.النوبة القلبية هي حالة مرضية خطيرة ناتجة عن نقص حاد في إمدادات الدم إلى عضلة القلب (انسداد بسبب خثرة أو تشنج، عادة في منطقة لويحة تصلب الشرايين في الشريان الذي يغذي القلب) مع التطور من نقص تروية وموت جزء من هذه العضلة.